Airbus will 2017 mehr als 700 Maschinen ausliefern

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hält trotz Problemen bei Zulieferern an seinem Ziel fest, in diesem Jahr mehr als 700 Maschinen auszuliefern. Das sagte der Airbus-Manager Fabrice Bregier der französischen Zeitung "Les Echos". Per Ende November seien bereits knapp 600 Flugzeuge ausgeliefert worden.

Mit Blick auf Probleme bei dem neuen A320 sagte Bregier, diese seien nun gelöst. Er sei daher zuversichtlich, dass die Produktion wie geplant im kommenden Jahr hochgefahren werden könne.

(APA/Reuters)