Brexit: Schweizer Finanzbranche kämpft um Schadensminimierung

Die Unruhe bei der Zurich-Versicherung in London ist förmlich greifbar. Wegen der blockierten Brexit-Verhandlungen ist unklar, nach welchem Recht die britische Tochter bei der Erneuerungsrunde Anfang 2018 ihre langfristigen Verträge zeichnen soll, um die Schadensdeckung zu garantieren.

Mit 90 Milliarden Dollar Prämien (76 Milliarden Euro) unter Vertrag (2015) ist London noch weit vor Zürich der weltweit größte Markt für Unternehmens- und Spezialversicherungen (Schweiz: 30 Milliarden Dollar). Auch Schweizer Versicherungskonzerne schließen ihre Verträge etwa in den Bereichen Energie, See- und Luftfahrt vor allem in London ab und nicht in der Schweiz.

Solange die Briten mit der EU über den Brexit verhandeln, darf die Schweiz mit den Briten keine bilateralen Verhandlungen aufnehmen. Die Schweizer Unternehmen hoffen auf eine Übergangslösung, die den Status Quo nicht verschlechtert. Doch dafür wird die Zeit eng.

Banken brauchen Planungssicherheit

Unabhängig von den Brexit-Verhandlungen haben Banken wie Julius Bär und UBS in Luxemburg und Frankfurt bereits Niederlassungen mit den nötigen Lizenzen eingerichtet. Denn nach dem Brexit fällt das EU-Passporting weg, mit welchem von London aus Kunden in der ganzen EU bedient werden können. Etliche Banken befinden sich noch im Zulassungsverfahren.

Laut Sindy Schmiegel von der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) brauchen die Schweizer Banken Planungssicherheit, lange bevor Großbritannien die EU verlässt. "Klare Botschaften von den zuständigen Behörden sind deshalb von großer Bedeutung - ansonsten besteht die Gefahr, dass die Banken vom 'worst case scenario' ausgehen", betonte sie gegenüber der Nachrichtenagentur sda.

Das schlimmste Szenario wäre ein harter Brexit, bei dem unter anderem die Personenfreizügigkeit wegfällt. Diese ist für die Finanzbranche existenziell. "Die Möglichkeit, Fachkräfte ungehindert an mehreren Standorten einzusetzen, ist aufgrund der Natur des Bankgeschäfts von großer Bedeutung", führte Schmiegel aus.

Der Exodus aus London ist bereits in vollem Gange. Die Investmentbanken Bank of America und Goldman Sachs verlagern Angestellte von London nach Dublin, Frankfurt und Paris. Die UBS will weniger als 1000 der 5500 Arbeitsplätze in London nach Madrid, Frankfurt und Amsterdam umsiedeln. Die britische Notenbank rechnet mit dem Verlust von bis zu 75.000 Arbeitsplätzen.

Die Rechtsunsicherheit wird durch die Ungewissheit über die gegenseitige Anerkennung der Regulierungen zwischen Großbritannien und der EU verschärft. Solange die Äquivalenzbestimmungen nicht festgelegt sind, wissen die Banken etwa nicht, welche Kapitalausstattung sie in Großbritannien erfüllen müssen.

Auch für Versicherungen wie Zurich ist noch offen, welche Aufsichtsbehörden in welchem Land welche Kapitalausstattung verlangen. Zurich-Sprecher Frank Keidel zu den Konsequenzen, wenn nicht bald eine Übergangsregelung steht: "Dann würde die Situation für die Kunden komplexer, weil sie beispielsweise verschiedene Versionen eines Vertrages überprüfen müssten." Offenbar versuchen EU-Konkurrenten wie Axa bereits verunsicherte Kunden abzuwerben.

Ungewissheit bei Unternehmen

Beim Bund ist man sich der gefährlichen Ungewissheit bei den Unternehmen bewusst. Er hat eine Steuerungsgruppe eingesetzt. Sie verfolgt das Ziel, zum Zeitpunkt des EU-Austritts Großbritanniens die gegenwärtigen Beziehungen zwischen der Schweizer und Großbritannien sicherzustellen und allenfalls auszubauen.

Allerdings werde der Zeitpunkt, ab welchem die Briten die formale Kompetenz erlangen, mit Drittstaaten Handelsverträge abzuschließen, Gegenstand der Austrittsverhandlungen aus der EU sein, erklärte Noemie Charton, Sprecherin des Außendepartements (EDA).

Unterdessen finden exploratorische Gespräche statt. "Die beidseitigen Interessen, die Risiken zu minimieren sind groß", sagte Charton. Auch der Austausch zwischen den Branchenverbänden der Länder ist rege.

Davon, dass der Finanzplatz Schweiz vom Brexit profitieren könnte, ist nirgends die Rede. "Grundsätzlich schadet der Brexit wohl den gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen", sagte der Direktor des Europa Instituts der Universität Zürich, Professor Andreas Kellerhals, der sda. "Profitieren können all jene, welche von einer Unsicherheit, respektive vor neuen Schranken im gegenseitigen Wirtschaftshandel profitieren." Dazu zählen unter anderem Juristen und Berater. Weiter sagt Kellerhals: "Da die Schweiz nicht Teil der EU ist, dürften allfällige Abwanderungen der Finanzwirtschaft aus Großbritannien nicht in die Schweiz erfolgen, sondern in den EU-Raum."

(APA/sda)