Eurogruppe wählt Mario Centeno zum neuen Vorsitzenden

Vier Kandidaten - aus Portugal, der Slowakei, Luxemburg und Lettland - haben sich um den Vorsitz in der Eurogruppe beworben. Der portugiesische Finanzminister Mario Centeno machte das Rennen. Centeno tritt damit ab Mitte Jänner die Nachfolge von Jeroen Dijsselbloem an der Spitze der Währungsunion an.

Um den Posten bewarben sich neben Centeno noch die Ressortchefs Pierre Gramegna (Luxemburg), Peter Kazimir (Slowakei) und Dana Reizniece-Ozola (Lettland). Die Lettin - sie ist Schachgroßmeisterin - fiel im ersten Durchgang durch. Schließlich machte Centeno Montagnachmittag bei der Sitzung der Eurogruppe in Brüssel das Rennen.

Der Volkswirt arbeitete zunächst für die portugiesische Zentralbank und führt seit November 2015 das Finanzministerium in Lissabon. Centeno wird zugute gehalten, dass er den portugiesischen Haushalt nach jahrelangen Verstößen gegen die EU-Defizitvorgaben entschlossen sanierte.



Schelling nicht bei Abstimmung

Österreichs scheidender Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) nahm nicht an der Abstimmung über den neuen Eurogruppen-Vorsitzenden teil. Er reiste nicht nach Brüssel. Ursprünglich war Schelling von der EVP-Gruppe favorisiert worden, doch hatte sich die Europäische Volkspartei dann darauf geeinigt, keinen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken.

Das ist die Eurogruppe

In der Eurogruppe kommen monatlich die Finanzminister der 19 EU-Länder mit der Gemeinschaftswährung zusammen. Hauptaufgabe ist eine enge Koordinierung der Wirtschaftspolitik. In der Finanz- und Schuldenkrise wurde die Eurogruppe zentrale Schaltstelle für die Ausarbeitung von Rettungsprogrammen für vom Staatsbankrott bedrohte Länder wie Griechenland.

An den Treffen der Eurogruppe nehmen auch der für Wirtschaft- und Finanzen zuständige EU-Kommissar sowie der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) teil. Die Gruppe tagt seit 1998 informell. In den vergangenen Jahren spielte sie vor allem in der Schuldenkrise eine maßgebliche Rolle. Hinter verschlossenen Türen entschieden die Minister aus den Ländern mit der Gemeinschaftswährung dabei über milliardenschwere Hilfsprogramme und teils harsche Reformauflagen für Krisenländer.

Einen ständigen Präsidenten gibt es seit 2005. Er leitet ihre Sitzungen, legt die Tagesordnung fest und vertritt die Eurogruppe in internationalen Gremien. Bisher war der Eurogruppen-Vorsitzende immer selbst ein Finanzminister.

Der Präsident wird von den Finanzministern mit einfacher Mehrheit gewählt. Die Amtszeit beträgt zweieinhalb Jahre. Bisher gab es zwei Präsidenten: von 2005 bis 2013 den Luxemburger Jean-Claude Juncker, der heute EU-Kommissionspräsident ist, und seit Jänner 2013 den Niederländer Jeroen Dijsselbloem. Seine Amtszeit endet am 13. Jänner. Sie war vor allem von nächtlichen Krisensitzungen zur drohenden Staatspleite in Griechenland bestimmt.

Die größte Herausforderung für den neuen Vorsitzenden dürfte werden, die Debatten um Reformen der Währungsunion voranzutreiben und die Eurozone damit besser gegen künftige Krisen zu wappnen.

Dijsselbloem sieht es als wesentlich für seinen Nachfolger an, die Währungsunion zusammenzuhalten und geeint vorzugehen. "Das ist der einzige Weg der Entscheidungsfindung in der Eurogruppe. Das geeinte Format", so Dijsselbloem Montag vor Beginn der Sitzung in Brüssel. Zuversichtlich zeigte sich Dijsselbloem über die Lage in Griechenland. Die Bewertung des dritten Programms sei positiv. Allerdings werde heute nicht über die Höhe der künftigen Auszahlung entschieden.