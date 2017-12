WTO zählt weniger neue Handelsbeschränkungen

Zwischen Mitte Oktober 2016 und Mitte Oktober 2017 hätten die 164 Mitglieder der Welthandelsorganisation (WTO) insgesamt 108 neue Handelsbeschränkungen erlassen, teilte die WTO am Montag im Vorfeld ihrer Ministerkonferenz in der nächsten Woche mit. Das sind im Monatsdurchschnitt neun solcher Maßnahmen und damit deutlich weniger als in den vorangegangenen zwölf Monaten als es noch 15 waren. Gleichzeitung wurden 128 Handelserleichterungen beschlossen, also im Monatsdurchschnitt fast elf. Auch das waren deutlich weniger als die 18 im Monat ein Jahr zuvor.

Die Handelserleichterungen erstreckten sich den WTO-Zahlen zufolge auf Geschäfte im Umfang von 169 Milliarden Dollar. Das von Beschränkungen betroffene Handelsvolumen belief sich auf 79 Milliarden Dollar. Bei Vergeltungsmaßnahmen, mit denen auf angeblich unfaire Praktiken anderer Länder reagiert wurde, verzeichnete die Organisation eine leichte Abschwächung. WTO-Generalsekretär Roberto Azevedo verwies auf günstigere Perspektiven im Welthandel. Im September hatte die WTO daher ihre Wachstumsprognose auf 3,6 Prozent von zuvor erwarteten 2,4 Prozent 2,4 Prozent erhöht.

Vom 10. bis zum 13. Dezember steht in Buenos Aires die WTO-Ministerkonferenz an, das höchste Entscheidungsorgan der Institution. Die Minister treffen sich alle zwei Jahre. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries gab als Ziel für das Treffen die Stärkung des regelbasierten, multilateralen Handelssystem aus. "Wir wollen freien und fairen Handel". US-Präsident Trump stellte dieses System mehrfach infrage.

(Reuters)