Amazon gegen Alibaba: Die Vermessung der verkäuflichen Welt

Während Amazon den Handel in Atem hält, hat ihn ein Englischlehrer aus China bei Geschäftsvolumen und Gewinn längst überholt. Jetzt will Jack Ma seinen Alibaba-Konzern globalisieren. Aber fordert er Jeff Bezos wirklich in dessen westlicher Komfortzone heraus?