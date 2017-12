Nowatek: Ein neues Kapitel im russischen Gasgeschäft

Wären nicht die vereisten Mäander, die sich durch den unfruchtbaren Boden der Tundra ziehen, die Landschaft auf Jamal wäre der Inbegriff der Monotonie. Nahezu menschenleer, dafür umso rentierreicher präsentiert sich die Halbinsel dem Besucher 2500 Kilometer nordöstlich von Moskau. Nur im Hafen Sabetta, 71 Grad und 16 Minuten nördlicher Breite, tummelten sich seit Jahren Hunderte Arbeiter, mit Hubschraubern vom Festland herangeflogen, sofern die raue Natur eine Landung erlaubte. In der vergangenen Woche haben sie ihr Werk vollbracht: Das vom privaten russischen Gaskonzern Nowatek geleitete Flüssiggasprojekt „Jamal LNG“ nahm die erste seiner drei Produktionslinien in Betrieb. Am Freitag wurde der erste Eisbrecher mit Flüssiggas (LNG) beladen. 5,5 Millionen Tonnen werden nun von der ersten Linie pro Jahr auf den Weltmarkt gebracht. Wie der Großteil des Nowatek-LNG aus Jamal wird es über die schwierige Nordostpassage, wo die Eisschicht im Winter über zwei Meter dick werden kann, nach Asien verschifft.



Das Ereignis ist eines der Superlative in der Geschichte der globalen Gasförderung. Und es nimmt sich gleich in mehrerlei Hinsicht historisch aus. Nowatek ist das erste Unternehmen der Welt, das ein LNG-Terminal nördlich des Polarkreises errichtet hat, wo das Thermometer im Winter schon mal unter minus 50 Grad fallen kann, während sich die Gegend im Sommer in eine Landschaft aus Seen und Sümpfen verwandelt. Die USA haben ein ähnliches Unterfangen auf Alaska bis heute nicht umgesetzt, obwohl sie im Unterschied zu den Russen nicht unter Sanktionen stehen.

Historisch: Ein Konkurrent bietet Gazprom die Stirm



Zur globalen Pionierleistung kommt ein historischer innerrussischer Schritt. Zum ersten Mal bietet ein Konkurrent, zumal ein privater, dem staatlichen Gasgiganten Gazprom nennenswert die Stirn. Zwar beschränkt sich der Wettbewerb vorerst auf den Flüssiggasbereich. Aber immerhin dort hat Nowatek Gazproms Exportmonopol, die über alle Jahre eine heilige Kuh war, nun gekippt. Das kommt einem Paradigmenwechsel im russischen Gasgeschäft gleich. Nowatek sei der Hecht im Karpfenteich, damit Gazprom nicht einschlafe, heißt es in Russland seit Langem.



Und durchaus zu Recht. Gazprom selbst nämlich hat die globale Tendenz hin zum Flüssiggas einfach zu lange ignoriert bis verschlafen und sich fast ausschließlich auf den Export über Pipelines beschränkt, was sogar Staatspräsident Wladimir Putin zwischenzeitlich kritisierte. Lediglich auf der pazifischen Insel Sachalin wurde 2009 die erste und bis zu Vorwoche einzige russische LNG-Anlage – in Kooperation mit Royal Dutch Shell – eröffnet. Zuletzt wurden dort pro Jahr 10,8 Mio. Tonnen LNG produziert.

Weitere LNG-Projekte hat Gazprom allerdings wiederholt verschoben, zumal die Rubelabwertung in den vergangenen Jahren den Bau immens verteuert hätte.



Nowatek ist da im Vergleich durchaus ambitionierter. Das liegt vor allem am smarten Unternehmer und Konzernchef Leonid Michelson, der es geschafft hat, den Start der LNG-Produktion nicht nur zeitgerecht zu stemmen, sondern auch die geplanten Investitionskosten entgegen dem Branchenusus nicht zu überschreiten. Der 62-jährige, der ein Viertel an Nowatek besitzt und Hauptaktionär beim landesweit größten Petrochemiekonzern Sibur ist, wurde im Frühjahr vom Forbes-Magazin zum zweiten Mal in Folge als reichster Russe mit geschätzt 18,4 Mrd. Dollar ausgemacht. Das habe sein Leben eigentlich verschlechtert, erklärte er im Vorjahr im Gespräch mit der „Presse“: Seither könne er sich nirgends mehr ungestört von Journalisten bewegen.

Chinesen als wichtiger Erfolgsfaktor



Michelson hat früh kapiert, dass er neben den Europäern auf China setzen muss. Schon sein Petrochemiekonzern Sibur mit seinen 27.000 Beschäftigten hat sich eng ans Reich der Mitte gebunden, indem der chinesische Energiekonzern Sinopec als Shareholder gewonnen wurde. Beim nun gestarteten LNG-Projekt „Jamal LNG“ ein ähnliches Bild. Auch hier hat sich Michelsons Nowatek die Chinesen an Bord geholt: der Energiekonzern CNPC hält 20 Prozent der Anteile, der Fonds Silk Road, der auch einen Teil der Finanzierung mitbrachte, 9,9 Prozent. Der Rest gehört übrigens dem französischen Energiekonzern Total, mit dem Nowatek seit Langem kooperiert, weshalb der erste LNG-Tanker auch nach dem ehemaligen Total-Chef Christophe de Margerie benannt wurde.



Schon arbeitet Michelsons Konzern an einem zweiten LNG-Projekt namens „Arctic LNG – 2“, das am Ende 18 Mio. Tonnen LNG auf den Markt bringen und sukzessive ab 2023 starten sollte, wie Michelson am Freitag erklärte.

Das wäre am Ende mehr als aus der in der Vorwoche gestarteten Anlage „Jamal LNG“. Von ihr, deren Bau 23 Mrd. Euro verschlingt, werden bei Vollbetrieb aller drei Linien ab 2019 insgesamt 16,5 Millionen Tonnen LNG auf den Weltmarkt verschifft. Eine vierte Linie ist geplant und soll – wie Putin am Freitag erklärte – sanktionsbedingt mit ausschließlich einheimischer Technologie errichtet werden.



Gewiss, gemessen am globalen LNG-Markt, ist Russlands LNG-Angebot vorerst noch nicht nennenswert. Laut Statistik der International Gas Union (IGU) hat die weltweite LNG-Produktionskapazität im Vorjahr 336 Millionen Tonnen erreicht. Wenn Nowatek in sieben, acht Jahren alle Projekte in Betrieb hat, käme Russland gemeinsam mit Gazproms Sachalin-Anlage auf ein Volumen von 45 Millionen Tonnen.



Das wäre noch immer weit entfernt vom globalen Marktführer Qatar. Aber Russland würde zum ernstzunehmenden Spieler auf dem Weltmarkt. Der Nachdruck, mit dem Nowatek seine Vorhaben vorantreibt, erklärt sich denn auch mit dem Wunsch Russlands, beim Wettbewerb unter den immer neuen LNG-Produzenten – zuletzt vorrangig die USA und Australien, aber auch Afrika – mitzuhalten. Da kommt der russische Staat auch mit Steuererleichterungen entgegen.

Nowatek kann's verkraften



Gerade die USA gelten als Russlands dezidierter Gegner, schließlich wollen sie mit ihrem bislang wohlgemerkt mickrigen LNG-Export die Marktanteile Gazproms in Europa verringern, weshalb sie auch mit einem neuen Sanktionsgesetz den Ausbau der Ostseegaspipeline Nord Stream verhindern wollen.



Den direkten Kampf gegen den US-Hauptexporteur Cheniere in Europa freilich wird Gazprom vorerst alleine führen müssen. Nowatek selbst nämlich zielt mit seinem Jamal-LNG nach dem Wunsch des Kremls vorerst nicht auf den europäischen Markt – und zwar um Gazprom dort nicht auch noch von russischer Seite zu bedrängen.



Nowatek kann´s verkraften. Ostasien braucht Gas Ende nie. Und das, was auf Jamal geschaffen wurde, geht auch so in die Geschichte ein, wie Total-Chef Patrick Pouyanné am Freitag erklärte: es sei es gelungen, „aus dem Nichts eine Kathedrale des 21. Jahrhunderts zu bauen“.