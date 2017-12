Online-Handel: Black Friday hängt Black Monday und Maria Empfängnis ab

Der diesjährige Black Friday am 24. November hat alle Rekorde gebrochen. Laut einer Erhebung der Wirtschaftsauskunftei CRIF Österreich gab es an diesem Tag viermal so viele bei CRIF eingegangene Bonitätsabfragen seitens der Online-Shops als an einem normalen Freitag während des Jahres. „Anhand der Abfragemengen können auch die Kaufaktivitäten im Online-Handel gemessen werden“, erklärt Boris Recsey, Geschäftsführer von CRIF Österreich. „Demnach war der Black Friday der erfolgreichste Online-Shoppingtag des Jahres mit enormen Zuwachsraten verglichen mit den Vorjahren.“

Cyber Monday und Maria Empfängnis abgeschlagen

Der Shoppingspaß setzte sich für viele Schnäppchenjäger auch am darauffolgenden Wochenende, am Cyber Monday sowie zu Maria Empfängnis fort, wenn auch auf niedrigerem Niveau. Am 27. November, dem diesjährigen Cyber Monday, nahmen die Abfragen um 52 Prozent gegenüber einem normalen Montag zu. Vergleichsweise schwach war hingegen der in Österreich traditionelle Einkaufstag an Maria Empfängnis: Zwar gab es um 47 Prozent mehr Abfragen als an einem normalen Freitag, allerdings haben sowohl Cyber Monday als auch Black Friday den Marienfeiertag in seiner Bedeutung als wichtigsten Einkaufstag in der Vorweihnachtszeit längst überholt. Insgesamt gab es am Black Friday um 109 Prozent mehr Abfragen als am Cyber Monday und um 172 Prozent mehr als an Maria Empfängnis.

„Mit dem Black Friday läutet der Handel die Weihnachtszeit ein. Die Rabatttage vor Weihnachten werden für die Umsätze der Shops – egal ob stationär oder online – immer bedeutender und auch Bekanntheit und Akzeptanz in der Bevölkerung sind während der letzten Jahre stetig gewachsen“, so Recsey.

