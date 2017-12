Wiener Wirtschaftskammer: Nur noch einer statt zehn Standorten

Ludwig Baumann war ein maßgeblicher Architekt Wiens. Unter seiner Leitung wurde Anfang des 20. Jahrhunderts beispielsweise das k.u.k Kriegsministerium erreichtet, in dem jetzt das Wirtschafts- und das Landwirtschaftsministerium untergebracht sind. Von ihm kam der ursprüngliche Plan für das Konzerthaus, er verantwortete das Akademietheater, und auch das Haus der Wiener Wirtschaftskammer am Stubenring hat Ludwig geplant. In dieses Haus zogen vor 110 Jahren die Mitarbeiter ein. Im kommenden Jahr werden sie es verlassen.



„Ich verwende nicht gerne das Wort radikal“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wiener Wirtschaftskammer. „Ich spreche lieber von einer gesamthaften Lösung.“ Für eine Kammer ist es aber auf jeden Fall eine bemerkenswerte: Die zehn Standorte, auf die die Kammer derzeit in Wien aufgeteilt ist, werden aufgelassen und alle Organisationen künftig an einem einzigen, neuen Standort konzentriert.