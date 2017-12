Zu wenig Förderung? Republik droht Klage

Wien. Im Sommer ging ein Aufatmen durch die heimische Biogasszene. Nach jahrelangem Tauziehen boxte die Agrarlobby Hunderte Millionen an Ökostromförderungen für ihre Biogasbauern durch, um die marode Branche drei weitere Jahre am Leben zu erhalten. Doch nicht alle teilen die Euphorie: „Die Einigung ist sinnlos“, sagt Robert Prochazka, selbst Betreiber mehrerer Biogasanlagen in Österreich und der Slowakei. Denn trotz staatlicher Beihilfen schreiben die meisten Biogasanlagen immer noch Verluste. Das System sei „ein Fass ohne Boden“ und bringe „keinerlei technologischen Fortschritt“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.12.2017)