Österreich trotzt den Sanktionen gegen Moskau

Kiel/Wien. Forscher des deutschen Instituts für Welthandel (IfW) in Kiel haben eine ernüchternde Bilanz der westlichen Sanktionen gegen Russland gezogen. Allein in den Jahren 2014 und 2015 hätten die EU-Staaten demnach knapp 40 Milliarden US-Dollar (33,8 Mrd. Euro) an Exporten nach Russland eingebüßt. Die gute Nachricht: Österreichs Unternehmen trotzen den wechselseitigen Sanktionen deutlich besser als der EU-Schnitt. Sie verloren 2015 etwa „nur“ 30 Millionen Euro an potenziellen Ausfuhren im Monat. Das ist ein knappes Zehntel des heimischen Exportvolumens nach Russland.

Ganz anders sieht die Situation beim nördlichen Nachbarn aus. Deutsche Unternehmen hätten wegen der Sanktionen 2015 jeden Monat 727 Millionen US-Dollar (618 Mio. Euro) an Exporten eingebüßt, so das IfW. Damit schultert die Bundesrepublik fast 40 Prozent der gesamten Handelsverluste der EU. Großbritannien reicht ein Minus von knapp 150 Mio. Dollar im Monat für den zweiten Platz in der Liste der größten Verlierer im Westen. Die USA, die regelmäßig Verschärfungen der Strafmaßnahmen fordern, fassen hingegen nur 0,6 Prozent der Gesamtverluste aus.

Opfer von „Friendly Fire“

Der Konter Russlands, ein Embargo auf einige Agrarprodukte aus den sanktionierenden Staaten, hat übrigens kaum zum Verlust beigetragen. Drei Viertel der entgangenen Exporte seien das Resultat von „friendly fire“, also den Sanktionen des Westens, schreiben die Ökonomen. Stark betroffen seien Handelsgeschäfte, die auf Exportfinanzierungen angewiesen sind. Die Finanzsanktionen des Westens machten es vielen Banken heute unmöglich, Unternehmen attraktive Angebote für den Export in ein politisch instabileres Russland anzubieten, so die Studie. (auer)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.12.2017)