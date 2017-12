Was Trumps Steuerreform den Amerikanern beschert

Das Ringen der US-Republikaner um die erste größere US-Steuerreform seit drei Jahrzehnten geht in die Zielgerede: Heute Abend europäischer Zeit stimmt das Abgeordnetenhaus ab, wo die republikanische Mehrheit klar und die Zustimmung gesichert ist. Noch in der Nacht oder morgen soll der Senat seinen Sanktus zum gemeinsamen Entwurf der beiden Kammern des Kongresses geben. Hier darf sich die Partei von Präsident Trump nur drei Abweichler erlauben; nach der Zustimmung von zwei unentschlossenen Senatoren am Montag ist das Rennen aber auch hier de facto gelaufen. Zur Sicherheit hat Vizepräsident Mike Pence sogar seine heikle Nahostreise verschoben, um mit seiner Stimme ein allfälliges Patt auflösen zu können.