Kurz und Strache: Gehaltscheck im Gemeindebau

„Mehr Gerechtigkeit im sozialen Wohnbau.“ Unter diesem Motto stehen einige brisante Vorhaben der neuen Regierung, die vor allem in Wien für Aufregung sorgen. Geht es nach ÖVP und FPÖ, soll es künftig zu „regelmäßigen Mietzinsanpassungen für Besserverdiener im kommunalen und sozialen Wohnbau“ kommen. Mit anderen Worten: Besserverdiener im Gemeindebau und in Genossenschaftswohnungen sollen höhere Mieten zahlen. Das ist ein direkter Angriff auf die rot-grüne Stadtregierung in Wien. Derzeit leben 500.000 Menschen in Wiener Gemeindebauten.



