Warum die Guten nicht die Dummen sind

In seiner Haut möchte niemand stecken: Der Vagabund sitzt allein in seiner Zelle. Soeben haben ihn Polizisten verhört, getrennt von seinem Kameraden. Er weiß: Gestehen sie beide den Raub, den man ihnen vorwirft, müssen sie vier Jahre hinter Gitter. Leugnen sie, kommen sie mit einem Jahr davon, weil man ihnen nur Landstreicherei nachweisen kann. Gesteht aber einer allein als Kronzeuge, kommt er frei, und der andere fasst die Höchststrafe von sechs Jahren aus. Keine Ahnung, was der Schicksalsgenosse vorhat, er sitzt ja in einer eigenen Zelle.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.12.2017)