Schramböck: „Signale für jene senden, die arbeiten wollen“

Die Presse: Ihre erste Dienstreise führte Sie in Ihre Heimat Tirol. Welche Ratschläge hat Ihnen Landeshauptmann Platter mit auf den Weg gegeben?



Margarete Schramböck: Wir haben vor allem viel über Digitalisierung gesprochen. Mein Ministerium heißt schließlich „Digitalisierung und Wirtschaftsstandort“. Wir unterhielten uns also etwa über den Breitbandausbau. Aber da soll natürlich nicht nur Tirol ganz nach vorn kommen, ich bin schließlich für ganz Österreich zuständig.



In der Vergangenheit waren Ratschläge der Landesfürsten an ihre Kanzler und Minister eher als Befehlsausgabe zu verstehen. Viele Kritiker orteten in der Dominanz der Landeschefs einen Grund für den oft zitierten Stillstand in diesem Land. Wie sehen Sie das?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.12.2017)