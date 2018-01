Grundstück am Attersee um 18 Mio. Euro verkauft

In Burgau am Attersee hat ein 29.000 Quadratmeter großes Grundstück für 18 Mio. Euro den Besitzer gewechselt, berichtet der "Gewinn" laut Vorabmeldung am Dienstag. Verkäufer der weitgehend unbebauten Liegenschaft war im Sommer eine liechtensteinische Stiftung, hinter der der austroamerikanische Milliardär Gerhard Andlinger stehen soll. Dieser besitzt am Nachbargrund ein schlossartiges Anwesen.

Käufer des früheren Campingplatzes war eine Gesellschaft eines Kremser Immobilienentwicklers, an dem Mitglieder der Industriellenfamilie Turnauer kleine Anteile halten. Ob das Grundstück wieder touristisch genutzt werden soll, ist offen. Früher war dort ein Hotel, das aber abgebrochen wurde. Zeitwohnsitze sind auf der Liegenschaft dem Bericht zufolge keine möglich.

(APA)