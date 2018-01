Nie mehr Arbeit für alle

Noch gar nicht richtig im Amt, durfte die türkis-blaue Regierung schon ihren ersten Rekord bejubeln. Fast 3,7 Millionen Menschen waren 2017 in Österreich unselbstständig beschäftigt. So viele wie nie zuvor. Nach Jahren der Krise sinkt die Arbeitslosigkeit im Land. Doch in der Euphorie droht das strukturelle (und ungelöste) Problem des heimischen Arbeitsmarkts unterzugehen: Trotz Jobbooms liegt die Zahl der Arbeitslosen dank wachsender Einwohnerzahl immer noch nahe dem historischen Höchststand. Ältere, Migranten und Langzeitarbeitslose haben besonders schlechte Karten. Traut man Prognosen mancher Ökonomen, sind sie nur die Vorhut einer mächtigen Welle an Arbeitslosen, die nach der Automatisierung ihrer – oft eintönigen – Fabriks- und Bürojobs auf uns zurollen wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.01.2018)