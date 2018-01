Beginnen wir bei den Pferden oder den Menschen?



Christian Böhler: Ist mir eigentlich egal. Ich mag beide gern.



Aber über wen reden Sie lieber?



Zeitweise ist mir das Pferd schon fast lieber. Es hat halt die positive Eigenschaft, dass es immer ehrlich ist.



Seit zwei Jahren stellen Sie Stutenmilchprodukte her. Wie läuft das Geschäft?



Gut. Nie ist zu wenig, was genügt, hat schon Seneca gesagt. Man muss halt ein wenig zufrieden sein und schauen, was das eigene Hauptziel ist. Produziert man gesunde Qualität, kommt auch viel positives Feedback. Ich habe die Option, den Betrieb nach zehn Jahren ganz zu übernehmen.



Was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie die Ermittlertätigkeit aufgegeben haben?

