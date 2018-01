Industrie trauert um Lorenz Fritz

Die Industrie trauert um ihren ehemaligen Vizepräsidenten und Generalsekretär Lorenz Fritz, der in seinem 74. Lebensjahr verstorben ist. Österreich verliere eine zutiefst unternehmerische Persönlichkeit, die die Industrie- und Wirtschaftspolitik über einen langen Zeitraum in zahlreichen bedeutenden Funktionen und Tätigkeiten in Unternehmen, Verbänden und Institutionen erfolgreich mitgestaltet habe. Seine Expertise und seine Zukunftsorientierung seien in Politik, Wirtschaft und Medien geschätzt und in hohem Maße anerkannt gewesen, sagten der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Kapsch, und IV-Generalsekretär Christoph Neumayer am Montag.

Der langjährige Generaldirektor der Alcatel Austria war in der Industriellenvereinigung unter anderem als deren Vizepräsident und Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaftspolitische Angelegenheiten tätig. Von 1997 bis 2004 fungierte er als IV-Generalsekretär. In diese Zeit fällt unter anderem die Einführung des Euro oder die für Österreich so wichtige EU-Erweiterung 2004.