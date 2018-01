Verfassungsgerichtshof stärkt die FMA

Wien. Die Entscheidung wird nicht nur Banken, sondern auch alle kapitalmarktorientierten Unternehmen in Österreich enttäuschen. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hingegen wird sich von ihr bestätigt fühlen. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat jüngst entschieden (G 408/2016-31 und andere), dass es mit der österreichischen Verfassung im Einklang steht, wenn nicht nur Gerichte, sondern auch Verwaltungsbehörden – wie etwa die Finanzmarktaufsicht (FMA) – weiterhin hohe Geldstrafen verhängen.

Das Erstaunen über das VfGH-Erkenntnis mag auch deshalb so groß sein, weil das Höchstgericht mit dieser Entscheidung von seiner bisherigen Judikatur völlig abgewichen ist. Bisher hatte der Verfassungsgerichtshof aus rechtsstaatlichen Erwägungen die Auffassung vertreten, dass hohe Strafen nur von ordentlichen Gerichten verhängt werden dürfen und nicht von Verwaltungsbehörden. Aus einem einfachen Grund: Richter sind unabhängig und weisungsfrei, Mitarbeiter von Verwaltungsbehörden sind beides nicht.

Meinl Bank war Anlassfall

Anlassfall für diese weitreichende Entscheidung war die Meinl Bank. Über sie hatte die Finanzmarktaufsicht eine Geldstrafe in Höhe von 953.700 Euro wegen diverser Verstöße gegen Vorschriften zur Geldwäscheprävention verhängt. Der Rechtsanwalt der Bank, Manfred Ketzer, hatte dagegen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (BVwG) eingebracht. Er machte in seinem Rechtsmittel geltend, dass die Bestimmung des Bankwesengesetzes (konkret § 99d BWG), auf die sich die FMA in ihrem Strafbescheid berufen hatte, verfassungswidrig sei. Besagte Bestimmung sieht vor, dass die FMA über juristische Personen, also etwa Banken oder sonstige Emittenten, Geldstrafen verhängen darf, die bis zu zehn Prozent des vorigjährigen Jahresnettoumsatzes betragen können. Es gibt also keinerlei Obergrenze.

Die Finanzmarktaufsicht hat damit einen enormen Ermessensspielraum. Einen zu hohen, befanden neben der Meinl Bank auch andere Banken und ebenso das Bundesverwaltungsgericht. Es stellte daher im November 2016 den Antrag, der Verfassungsgerichtshof möge diese Bestimmung als verfassungswidrig aufheben. Der Strafrahmen von bis zu mehreren Millionen Euro gehöre nämlich klar in den Kernbereich der Strafgerichtsbarkeit. Es sei verfassungswidrig, wenn hier Verwaltungsbehörden entschieden.

Das Höchstgericht sah das anders. Es begründet seine neue Rechtsansicht in seinem 61 Seiten langen Urteil im Wesentlichen so: Die bisherige Grenzziehung zwischen dem gerichtlichen Strafrecht und dem Verwaltungsstrafrecht werde der „Vielfalt an möglichen Sachverhalten nicht (mehr) gerecht“, so die Richter. Deshalb sei die angedrohte Sanktion allein kein taugliches Mittel mehr für die Abgrenzung des gerichtlichen Strafrechts und des Verwaltungsstrafrechts.

Reform 2012 hat Lage entschärft

Auch das Argument, dass bei Verwaltungsbehörden nicht von unabhängigen, weisungsfreien Richtern entschieden werde, ließen die Höchstrichter nicht gelten. Die Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit 2012 habe tiefgreifende Veränderungen gebracht. Seit dem Jahr 2014 sind Verwaltungsgerichte tätig und auch für die Beschwerden gegen Entscheidungen der Finanzmarktaufsicht – allerdings erst in zweiter Instanz – zuständig. Und die Mitglieder dieser Verwaltungsgerichte seien im Gegensatz zu jenen der früheren Unabhängigen Verwaltungssenate mit richterlichen Garantien ausgestattet, sagte der Verfassungsgerichtshof.

Überdies hätte die bisherige Rechtssprechung nicht ausreichend berücksichtigt, dass Geldstrafen im Verwaltungsstrafrecht eine völlig andere Funktion und auch andere Folgen hätten als im Strafrecht: Eine strafgerichtliche Verurteilung zu einer hohen Geldstrafe zieht in der Regel eine Eintragung im Strafregister nach sich – und führt damit zu einer Stigmatisierung. Bei einer Verwaltungsstrafe gehe es gerade nicht darum, den Bestraften zu kriminalisieren. Primär solle er davon abgehalten werden, wieder gegen Verwaltungsvorschriften zu verstoßen.

Weder die Industriellenvereinigung noch börsenotierte Unternehmen wollten sich bisher zu dieser Entscheidung äußern. Man nehme sie zur Kenntnis, heißt es unisono. Der Gesetzgeber sei nun am Zug.

Auf einen Blick Banken. Anlässlich zweier Entscheidungen der Finanzmarktaufsicht (Meinl Bank und Western Union) hat sich das Bundesverwaltungsgericht an den Verfassungsgerichtshof gewandt, damit er die Strafbestimmung 99d des Bankwesengesetzes auf seine Verfassungsmäßigkeit prüft. Sie sieht vor, dass die FMA Banken und Emittenten bei Verstößen mit bis zu zehn Prozent ihres Jahresnettoumsatzes bestrafen kann. Verfassungsrechtlich hielten Experten diese Regelung für fragwürdig. Denn bei der Finanzmarktaufsicht entscheiden keine unabhängigen Richter, sondern Mitarbeiter, die weisungsgebunden sind. Der Verfassungsgerichtshof entschied nun jedoch, dass diese Bestimmung nicht verfassungswidrig ist – und weicht damit von seiner bisherigen Judikatur ab.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.01.2018)