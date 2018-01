Österreich mit dritthöchsten Gebrauchtwagenpreisen in der EU

Das Gebrauchtwagenjahr 2017 sorgte in ganz Europa für steigende Preise. Der Anstieg fiel in Österreich mit zehn Prozent vergleichsweise hoch aus, zeigt der AutoScout24-Gebrauchtwagen-Preis-Index (AGPI). Im Jahresvergleich von sieben EU-Ländern landet Österreich auf dem zweiten Platz nach den Niederlanden, was die Preissteigerung angeht. Bei der Höhe des Durchschnittspreises liegt Österreich mit rund 18.400 Euro bereits auf Platz drei, hinter Frankreich und Deutschland.

Betrachtet man die Gebrauchtwagen differenziert nach Alterssegmenten, so ist in Österreich beim Ranking der ein- bis dreijährigen Gebrauchten das Angebot mit 27.889 Euro mit Abstand am teuersten – vor Deutschland und den Niederlanden. Ähnlich sieht die Situation bei älteren Gebrauchtwagen aus, wo für drei- bis fünfjährige Fahrzeuge ebenfalls in Österreich mit 19.794 Euro noch vor Deutschland am meisten verlangt wird. Erstaunlicherweise wird diese Altersgruppe auch im ansonsten günstigen Spanien relativ hoch eingepreist.

Eine Überraschung gibt es bei den jungen Gebrauchten. Die insgesamt an letzter Stelle geführten Holländer führen das Ranking bei den bis zu zwölf Monate alten Fahrzeugen mit 33.824 Euro an. Mit rund 3.100 Euro Abstand folgen bei den jungen Gebrauchten Österreich sowie Belgien. Die günstigsten Fahrzeuge bei den bis zu Einjährigen werden in Südeuropa angeboten: Die zumeist noch mit Werksgarantie versehenen Autos kosten in Spanien 26.921 Euro. Nochmal um gut 2.700 Euro günstiger sind Fahrzeuge dieser Altersklasse in Italien. Insgesamt besteht zwischen den teuersten und günstigsten Angeboten innerhalb der sieben EU-Staaten bei den bis zu zwölf Monate alten Autos eine Differenz von 9.645 Euro.

Schließen Preise nach Alterssegmenten für 2017 – (c) AutoScout24

Auch wenn sich an der Reihenfolge nichts geändert hat, die einzelne Länder rückten 2017 beim Durchschnittspreis aller Gebrauchtwagen näher aneinander. Das europäische Hochpreis-Ranking führen weiter Frankreich (plus 6,1 Prozent) und Deutschland (plus 4,5 Prozent) an. Österreich schloss mit einem Plus von zehn Prozent preislich stark auf und hat zum Jahresende nur noch 955 Euro Rückstand auf Deutschland. Und selbst in Spanien scheinen die Folgen der Krise größtenteils überwunden zu sein. Mit einer Steigerung von 4,5 Prozent landete das südeuropäische Land bei der Auswertung 2017 erneut im Mittelfeld. Die Plätze dahinter belegen Belgien (plus 3,8 Prozent), Italien (plus 4,6 Prozent) und – trotz prozentual größtem Sprung – Schlusslicht Niederlande (plus 10,6 Prozent).

Schließen Jahres-Durchschnittspreise nach Land – (c) AutoScout24

(red.)