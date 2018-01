Arbeitslose: Österreich fällt zurück

Brüssel/Wien. Die Arbeitslosigkeit ist EU-weit auf dem Rückzug. Im November fiel die Quote in der Eurozone auf 8,7 Prozent, den niedrigsten Stand seit Jänner 2009. EU-weit lag sie bei 7,3 Prozent, so niedrig wie zuletzt im Oktober 2008. Die EU-Statistikbehörde Eurostat zählte im November 14,3 Millionen Arbeitslose in der Eurozone, um 1,56 Millionen weniger als im November 2017.

Österreich, lange Musterschüler mit der EU-weit niedrigsten Arbeitslosigkeit, fiel im Ranking zurück. Die Quote von 5,4 Prozent blieb zwar im November auf dem Stand vom Oktober. Trotzdem rutschte Österreich vom neunten auf den zehnten Platz ab. Am niedrigsten ist die Arbeitslosigkeit aktuell in Tschechien (2,5 Prozent), gefolgt von Deutschland (3,6). Am höchsten ist sie in Griechenland (20,5). (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.01.2018)