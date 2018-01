Pkw-Neuzulassungen: Österreicher fliegen auf PS-starke Autos

Die meistgekaufte PS-Klasse bei Neuwagen lag im Vorjahr bei 115 PS, den stärksten Zuwachs gab es mit plus 11,5 Prozent aber bei den Fahrzeugen mit über 170 PS. 52 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge hatten - zumindest auf dem Papier - einen Ausstoß unter 120 Gramm CO2 pro 100 Kilometer. Nicht einmal ein Prozent der neu zugelassenen Autos 2017 hatte mehr als den doppelten CO2-Ausstoß.

Auffällig ist aber, dass es den höchsten Zuwachs bei Fahrzeugen mit einem CO2-Ausstoß von 151 bis 169 Gramm CO2 gab. Branchenkenner führen dies auf die steigende Zahl von SUV zurück. Wobei Klaus Edelsbrunner, Obmann des Fahrzeughandels in der Wirtschaftskammer, hier insbesondere auf den Trend in Städten hin zu Klein-Stadtgeländewagen verweist. Da deren Kilometerzahl meist sehr gering ist würden sich viele Käufer hier für einen kleinen Benzinmotor entscheiden.

Zur Senkung des Schadstoffausstoßes in Österreich schlägt er einmal mehr eine "Ökoprämie" vor, sprich Rabatte wenn ein Käufer von einem alten Diesel auf eine Euro VI-Dieselfahrzeug umsteigt. ÖVP-Verkehrssprecher Andreas Ottenschläger (ÖVP) meinte heute dazu im Vorfeld der morgen startenden Vienna Auto Show, dass er hier der falsche Adressat sei, dies Falle in die Zuständigkeit des Finanzministers - den ebenfalls die ÖVP stellt.

Export von alten Dieselautos

Wie eine vor wenigen Tagen veröffentlichte Studie ("Die Presse" berichtete) zeigt, verlagert eine Ökoprämie teilweise das Problem. Lediglich rund die Hälfte der alten Dieselfahrzeuge in Deutschland wird im Rahmen der Umweltprämie verschrottet. Übrigens: Zwei von drei Neuwagen werden in Österreich mittlerweile nicht mehr an Private, sondern an Firmen verkauft. Gleichzeitig werden die Privatkäufer immer älter, zuletzt lag das Durchschnittsalter in Deutschland bei 53 Jahren.

Einen nur sehr geringen Platz nahm heute bei der Pressekonferenz der Automobilbranche im Wiener Messegelände der Bereich E-Mobilität ein. Nur 1,5 Prozent aller neu zugelassenen Autos waren im Vorjahr reine Elektrofahrzeuge. Obwohl der US-Autobauer Tesla in aller Munde ist, belegt er hierzulande nur Platz drei bei den Elektroauto-Neuzulassungen. Mit klaren Abstand die Nummer 1 ist der Renault Zoe mit einem Marktanteil von 16 Prozent und 1.391 neu zugelassenen Fahrzeugen 2017.

