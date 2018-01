Streiken für die 28-Stunden-Woche

Düsseldorf/Wien. Unter den deutschen Metallern gehen die Wogen hoch. Am gestrigen Mittwoch gingen die Warnstreiks, initiiert von der Gewerkschaft IG Metall, weiter: Allein in Nordrhein-Westfalen seien mehr als 20.000 Metaller zum Streik aufgerufen worden, so ein Gewerkschaftssprecher. Die Arbeitnehmervertreter wollen so den Druck erhöhen. Denn am Donnerstag gehen die Verhandlungen über den Tarifvertrag der rund 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche weiter.

Und die Forderungen der Gewerkschaft haben es in sich: Sie will nicht nur eine Lohnerhöhung von sechs Prozent. Sondern auch eine 28-Stunden-Woche, die den Beschäftigten bei Bedarf zugestanden werden soll. Etwa zur Pflege von Angehörigen oder Kinderbetreuung. In solchen Fällen sollen sie ihre Arbeitszeit vorübergehend auf 28 Stunden (derzeit 35) reduzieren können. Die Betriebe sollten einen Zuschuss zur Teilzeit zahlen, fordert die Gewerkschaft.

Die Arbeitgeber lehnen das strikt ab. Diese Forderung sei illegal, so die Begründung: Ihre Umsetzung würde bedeuten, dass die Beschäftigten, die unter diesen Bedingungen in Teilzeit wechselten, pro Stunde mehr verdienten als jene, die sich schon vorher beziehungsweise dauerhaft für Teilzeitmodelle entschieden hätten, und auch mehr als diejenigen, die in Vollzeit weiterarbeiteten.

Wunsch nach mehr Urlaub

Mit ihrer Forderung ist die Metallergewerkschaft aber am Puls der Zeit. Auch in Österreich ist die Diskussion über eine Arbeitszeitverkürzung für alle längst angekommen. Etwa im Zuge des Frauenvolksbegehrens, dessen Initiatorinnen eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 30 Stunden fordern. Abgesehen davon kommt das Thema hierzulande immer dann aufs Tapet, wenn die Sozialpartner über eine Arbeitszeitflexibilisierung reden. Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) will im Gegenzug schon lange über eine Arbeitszeitverkürzung und einen allgemeinen Anspruch auf eine sechste Urlaubswoche reden. Die Arbeitgeber zeigten sich diesbezüglich bisher nicht gesprächsbereit.

Mehr Zeit vs. teure Arbeit

Aktuell ist das Thema im privaten Gesundheits- und Sozialbereich, wo am heutigen Donnerstag über den Kollektivvertrag verhandelt wird. Die Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA-djp) und die Dienstleistungsgewerkschaft Vida verlangen eine branchenweite Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich.

Mit dieser Forderung gingen sie schon im Vorjahr in die Verhandlungen. Zum Unverständnis der Arbeitgeber: Das würde die Arbeitskosten zu stark erhöhen, so ihr Argument, die Branche könne sich das nicht leisten. Nach Ansicht der Gewerkschaft würde die 35-Stunden-Woche rund 100.000 neue Jobs schaffen. (AG/red.)

