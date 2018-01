Studie: Größte US-Banken weiter systemrelevant

Der US-Notenbank-Ableger von Minneapolis fordert die Behörden auf, die Kapitalvorgaben für die größten amerikanischen Banken zu verschärfen. Trotz etlicher Reformen nach der Finanzkrise 2008 seien diese Geldhäuser immer noch systemrelevant, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Fed-Experten.

Einige Finanzinstitute seien weiterhin so groß und so vernetzt, dass sie im Fall eines Zusammenbruchs das gesamte Finanzsystem gefährden könnten ("too big to fail"). Es bestehe immer noch ein Risiko von 67 Prozent, dass die Steuerzahler in den nächsten 100 Jahren für eine Rettung der Kreditinstitute aufkommen müssten. Aus diesem Grund sollten die Kapitalanforderungen für Geldhäuser mit einer Bilanzsumme von mehr als 250 Milliarden Dollar "deutlich" erhöht werden.

Die Fed von Minneapolis ist nicht für die Regulierung im Finanzsektor zuständig. Sie kann nur Empfehlungen aussprechen. Es scheint aber unwahrscheinlich, dass diese umgesetzt werden, da Präsident Donald Trump eine Abkehr von den strengeren Regulierungen anstrebt, die 2010 als Dodd-Frank-Gesetz wegen der Finanzkrise erlassen worden waren. Zudem hatte der designierte Fed-Chef Jerome Powell im US-Kongress im November die Ansicht geäußert, dass es keine amerikanischen Banken mehr gebe, die systemrelevant seien.

Überhitzungsgefahr für US-Wirtschaft

Indes ruft die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump in der Notenbank (Fed) warnende Stimmen auf den Plan. Nach Worten des Fed-Vertreters Robert Kaplan müssen die Währungshüter nun auf eine mögliche Überhitzung der Wirtschaft achten.

Die Fed wolle eine Situation vermeiden, in der die Konjunktur derart überdrehe, dass die Notenbank nachziehen müsse, sagte der Präsident des Fed-Ablegers in Dallas am Mittwoch. Er rechne wegen der Steuersenkungen mit steigenden Investitionen im laufenden Jahr. Kaplan kritisierte das Maßnahmenpaket als teilweise bedenklich, "da ich glaube, dass das Verschuldungsniveau des Landes nicht tragfähig ist".

Trump hatte im Dezember die größte US-Steuerreform seit mehr als 30 Jahren in Kraft gesetzt. Sie soll der US-Wirtschaft zu einem Wachstumsschub verhelfen. Eines ihrer Kernelemente ist die Verringerung der Körperschaftssteuer auf 21 von bisher 35 Prozent. Allerdings wird auch erwartet, dass dadurch der Schuldenberg der USA von aktuell 20 Billionen Dollar binnen zehn Jahren um weitere 1,5 Billionen anschwillt.

Zu den Leitzinsen hielt sich Kaplan, der dieses Jahr in dem für die Geldpolitik zuständigen Fed-Offenmarktausschuss nicht stimmberechtigt ist, bedeckt. Die Fed habe für einige Zeit etwas Spielraum bekommen, sagte er lediglich. Die Währungshüter hatten im Dezember zum dritten Mal im Jahr 2017 die Zinsen angehoben. Der Leitzins liegt nun in einer Spanne von 1,25 bis 1,5 Prozent. Für 2018 hatte die Fed drei weitere Schritte nach oben signalisiert.

(Reuters)