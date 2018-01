Kroatien meldet historisch gute Tourismus-Zahlen

18,5 Millionen Touristen haben im Vorjahr das Adrialand Kroatien besucht, um 13 Prozent mehr als 2016. Die Zahl der Übernachtungen stieg im Jahresvergleich um 12 Prozent auf 102 Millionen. Im kroatischen Tourismusministerium wurden die Resultate als "historisch" bezeichnet, berichteten die Medien.

Die Tourismuseinnahmen dürften rund 11 Milliarden Euro betragen, sagte der Tourismusminister Gari Cappelli am Montag. Das würde im Jahresvergleich eine Steigerung um 8 bis 10 Prozent bedeuten. Nach Daten der kroatischen Notenbank (HNB) wurden in den ersten neun Monaten 8,7 Milliarden Euro eingenommen, um 10 Prozent mehr als in der gleichen Periode 2016.

Insgesamt 16,5 Millionen Touristen kamen im Vorjahr aus dem Ausland, ein Plus von 14 Prozent im Jahresvergleich. Sie waren für knapp 90 Millionen Nächtigungen (+12 Prozent) verantwortlich. Die meisten ausländischen Übernachtungen entfielen auf Deutsche (20,7 Millionen Nächtigungen). Es folgten Slowenen (10,1 Millionen), Österreicher (7,6 Millionen Übernachtungen) sowie Gäste aus Polen (6,3 Millionen) und Tschechien (5,4 Millionen Nächtigungen). Einheimische Gäste waren für 12 Millionen Übernachtungen (+14 Prozent) verantwortlich.

Top Destinationen mit den meisten Nächtigungen waren Dubrovnik und Rovinj. Ein Viertel aller Nächtigungen entfiel unterdessen auf die Inseln, am beliebtesten waren Krk, Pag und Losinj.

