Pensionskassen hoffen auf Steuerzuckerl durch Regierung

Wien. Die heimischen Pensionskassen – sie verwalten die betrieblichen Zusatzpensionen von 925.426 Menschen – haben im Vorjahr im Schnitt einen Veranlagungsertrag von 6,13 Prozent erzielt. Das liegt über dem langjährigen Schnitt von 5,55 Prozent und ist zum Gutteil der positiven Entwicklung auf den Aktienmärkten zu verdanken.

23 Prozent der österreichischen Beschäftigten arbeiten in Betrieben mit Pensionskassenvertrag. Ihr Arbeitgeber zahlt regelmäßig ein (und sie selbst können freiwillig Zuzahlungen tätigen), dafür erhalten sie später eine Zusatzpension – zuletzt in Höhe von durchschnittlich 483 Euro im Monat. Derzeit sind es vor allem Großunternehmen, die Pensionskassenverträge abgeschlossen haben. Insgesamt verfügen nur 14.400 heimische Firmen über einen Pensionskassenvertrag. Bei Klein- und Mittelbetrieben (KMU) handelt es sich um ein Minderheitenprogramm. Die Mehrheit der Neuverträge gehe aber auf KMU zurück, berichtete Fachverbandsobmann Andreas Zakostelsky.

Die Pensionskassenvertreter hoffen nun, dass die zweite Säule des Pensionssystems (die erste ist das staatliche System, die dritte die private Vorsorge) durch Maßnahmen der neuen Regierung attraktiver wird. Denn diese hat sich im Programm auch den Ausbau der betrieblichen Altersvorsorge vorgenommen. Die Pensionskassenvertreter fordern, dass Arbeitnehmer künftig wie in der Zukunftsvorsorge bis zu knapp über 2700 Euro im Jahr begünstigt einzahlen dürfen statt derzeit 1000 Euro. Zudem sollten auch die freiwilligen Beiträge der Arbeitnehmer steuerlich absetzbar sein (derzeit sind das nur die der Arbeitgeber), erst in der Pension sollte die Besteuerung erfolgen. Auch sollte es den Pensionskassen ermöglicht werden, in den Infrastrukturbereich, etwa in Studenten- und Altenwohnheime sowie in den Wohnbau, zu investieren.

Derzeit liegen 37,6 Prozent des von den Pensionskassen verwalteten Vermögens in Aktien, vier Prozent in Immobilien. Je nach Veranlagungsgemeinschaft kann die Aktienquote auch höher sein. Bei einer Aktienquote von über 40 Prozent betrug die Performance im Vorjahr durchschnittlich 7,33 Prozent.

Ob die fast 100.000 Pensionisten eine Erhöhung erhalten oder nicht, hängt nicht nur von der Performance, sondern auch von der im Pensionskassenvertrag zugrunde liegenden Ertragserwartung („Rechnungszins“) ab. Je niedriger dieser ist, desto wahrscheinlicher erfolgt eine Erhöhung. (b. l.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.01.2018)