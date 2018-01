Studie: Söhne verdienen mehr als ihre Väter

Wien. In vielen europäischen Ländern hält sich hartnäckig die Vermutung, dass ein sozialer Aufstieg nur schwer möglich sei: Demnach bleiben Kinder aus reichen Elternhäusern reich. Kinder aus armen Elternhäusern dagegen würde der Aufstieg weitgehend verwehrt. Diese These hat nun das Institut der deutschen Wirtschaft widerlegt. Die am gestrigen Montag veröffentlichte Studie mit dem Titel „Wie der Vater, so der Sohn?“ geht der Frage nach, wie sich die Einkommen von Mitgliedern derselben Familie zwischen den Generationen verändert haben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.01.2018)