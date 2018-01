Hat die Weltbank Chile schlechtgemacht?

Wien. Das Ranking spricht eine eindeutige Sprache – zumindest auf den ersten Blick. Befand sich Chile im Jahr 2006 beim ersten Antritt der Sozialistin Michelle Bachelet als Präsidentin beim Gesamtranking des Weltbank-„Doing Business“-Reports noch auf Platz 25, fiel das südamerikanische Land bis zum Ende ihrer Amtszeit im Jahr 2010 auf Platz 50 zurück. In den darauffolgenden vier Jahren unter dem konservativen Präsidenten Sebastián Piñera erholte sich Chile im Ranking wieder sukzessive bis auf Platz 35. 2014 trat Bachelet allerdings zum zweiten Mal an. Und erneut folgte der Absturz – zuletzt auf Platz 55.

Da beim „Doing Business“-Report die Standortqualität der Länder gemessen wird – etwa anhand der Bürokratie oder der steuerlichen Belastung –, war die Aussage für Chile scheinbar klar. Die Sozialistin Bachelet setzte eine wirtschaftsfeindliche Politik um, die den Standort Chile unattraktiver machte. Unter dem konservativen Präsidenten Piñera wurde hingegen eine Politik gemacht, die Unternehmen begünstigte und somit auch für die Standortqualität des ganzen Landes positiv war.

Doch diese Aussage könnte nun doch falsch sein. Die Veränderungen im Ranking seien nämlich weniger aufgrund der aktuellen Politik erfolgt, sondern vielmehr, weil die Weltbank die Methodologie des Rankings geändert habe, so ein prominenter Kritiker. Und bei diesem handelt es sich nicht um irgendjemanden, sondern um Paul Romer, den erst im Oktober 2016 zur Weltbank gekommenen neuen Chefökonomen der internationalen Institution. Und Romer setzte im Gespräch mit dem „Wall Street Journal“ sogar noch eines drauf. Es deute einiges darauf hin, dass diese Änderungen im Ranking aufgrund von politischer Motivation der verantwortlichen Weltbank-Mitarbeiter erfolgt sei.

Romer zielt mit dieser Kritik wohl auf den ehemaligen für den „Doing Business“-Report verantwortlichen Ökonomen Augusto Lopez-Claros, der aufgrund einer Gastprofessur an der amerikanischen Georgetown-Universität zurzeit nicht bei der Weltbank beschäftigt ist. Lopez-Claros ist zwar gebürtiger Bolivianer, hat jedoch enge Verbindungen zu Chile. So war er vor seiner internationalen Karriere als Volkswirtschaftsprofessor an der Uni der chilenischen Hauptstadt, Santiago, tätig.

Vorwürfe zurückgewiesen

Von Lopez-Claros werden die Vorwürfe vehement zurückgewiesen. Alle Änderungen an der Methodologie wären transparent und begründet erfolgt. Dass damit gezielt Länderergebnisse hätten beeinflusst werden sollen, stimme nicht. In Chile sorgte die Aussage von Romer dennoch für ein politisches Erdbeben. Schließlich wurde Piñera erst im Dezember erneut zum Präsidenten gewählt. Romer hat sich jedenfalls bereits im Namen der Bank entschuldigt und eine unabhängige Prüfung angekündigt.

Durch die Änderungen an der Methodologie könnten übrigens auch andere Länder im Ranking betroffen gewesen sein. Österreich machte beispielsweise im Jahr 2014 (als Bachelet das zweite Mal Präsidentin wurde) einen deutlichen Sprung nach oben: von Platz 30 auf Platz 20. (jaz)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.01.2018)