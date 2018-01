Wieso gehen Österreich die Köche aus?

Wien. Der Tiroler Koch gleicht in seiner Symbolkraft dem Heiligen Gral. Wenn Gewerkschafter und Hoteliers den Dauerbrenner Fachkräftemangel diskutieren, wird schnell die rare Spezies des Tiroler Kochs zitiert. Für die Arbeitnehmervertreter ist sein Fehlen der Beweis, dass in der Branche etwas im Argen liegt. Für die Arbeitgeber ist es in der aktuellen Debatte vor allem ein Argument für die Regionalisierung der Mangelberufsliste.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.01.2018)