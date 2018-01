Wir werden immer älter: In einer Welt voller Zweifel schien das bisher eine schöne Gewissheit zu sein. Eineinhalb Jahrhunderte lang stieg unsere Lebenserwartung stark und fast kontinuierlich, durch triumphale Fortschritte in der Medizin, langfristigen Frieden, weniger Mangelernährung und weniger Seuchen. Eine hoch erfreuliche Entwicklung, für die wir gern in Kauf nehmen, dass wir uns deshalb über teure Altersvorsorge und ein unsicheres Pensionssystem den Kopf zerbrechen müssen. Aber ach: Auch die scheinbare Gewissheit wird nun aus guten Gründen in Zweifel gezogen. Seit diesem Jahrzehnt flachen sich die Zuwächse in den meisten Industriestaaten ab. Noch bedenklicher: In den USA und Großbritannien geht die Lebenserwartung seit mehreren Jahren zurück.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.01.2018)