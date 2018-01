Mehrheit glaubt an Mobilitätsdienste – wenn sie billig sind

Wien. Werden wir in zehn, 20 Jahren noch ein Auto besitzen oder fährt die Mehrheit mit Mobilitätsanbietern wie Uber, teilt man sich ein Auto oder hat man ein Autoabo wie für Spotify (siehe nebenstehenden Bericht)? 71 Prozent von 123 Experten, die von der österreichischen Energieagentur zur Zukunft der Mobilität befragt wurden, sehen all diese Angebote jedenfalls als Alternative zum eigenen Pkw. Mobilität als Dienstleistung wird eine hohe Bedeutung beigemessen.

Wenn es aber darum geht, wie viel man dafür verlangen kann, schätzen die Experten die Bevölkerung für ziemlich knausrig ein: 85 Euro pro Monat seien Menschen bereit, für Mobilitätsdienstleistungen zu bezahlen.

Autonome Elektroautos

In zehn Jahren werden wir nach Expertenmeinung kaum noch selbst fahren. 73 Prozent glauben, dass sich vollautomatisierte Fahrzeuge in bestimmten Bereichen durchsetzen werden. „Etwa auf Autobahnen“, meinte Studienautorin Monika Wanjek bei der gestrigen Präsentation. Auch U-Bahnen und Züge werden autonom fahren.

Was nach Einschätzung der Experten auch kommen wird, sind Fahrverbote für Autos mit Verbrennungsmotor. Solche Verbote werden 2030 zum Alltag in europäischen Städten gehören, meinen 80 Prozent. Beim Personenverkehr werden sich aber ohnehin batteriebetriebene Autos durchsetzen. Dennoch werde es keine „E-Monokultur“ geben, es werde sich ein Mix an Antriebssystemen etablieren. Bei Lkw beispielsweise Autos mit Brennstoffzelle oder Wasserstoffantrieb. (rie)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.01.2018)