Inflation 2017: Heimat bist du teurer Wirte

Wien. Wer sich gerne viel Butter aufs Brot schmiert, dem bescherte das Jahr 2017 einen Preisschock von 26 Prozent. Aber der Österreicher lebt ja nicht von tierischen Fetten allein. Auch nicht nur von Äpfeln, Rotwein, Kaffee und Goudakäse, für die er jeweils stolze sieben Prozent mehr zahlte. Als entscheidend erwies sich hingegen, dass er im Vorjahr auch an der Tankstelle in diesem Ausmaß stärker zur Kassa gebeten wurde.

Steigende Erdölpreise trieben die Inflation auf 2,1 Prozent, den höchsten Wert seit fünf Jahren. 2015 und 2016 hatte die Baisse am Ölmarkt noch für sehr schwache Teuerungen gesorgt, mit je 0,9 Prozent. Und dieser Markt prägt wohl auch die Zukunft: Selbst wenn die Notierungen sich stabilisieren, wie Experten erwarten, lässt die Teuerung heuer nicht nach – weil immer mit dem Monat des Vorjahres verglichen wird und die Treibstoffpreise übers Jahr verteilt anstiegen.

Einmal mehr feuerten auch die Mieten (plus 4,2 Prozent) die allgemeine Preisentwicklung an. Aber das Wohnen blieb insgesamt im Rahmen, weil sich die Haushaltsenergie leicht verbilligte – diente 2016 noch das Heizöl als Dämpfer, waren es im Vorjahr stark sinkende Strompreise (minus 5,4 Prozent).

In Summe bewegt sich die Inflation damit nun genau in dem Rahmen, den Geldpolitiker sich wünschen: leicht über zwei Prozent. Für Stirnrunzeln sorgt aber der Abstand zu den Handelspartnern, der sich verfestigt: Seit 2011 klafft zu Euroraum und Deutschland eine Lücke von einem (guten) halben Punkt. Was ist da teurer? Ginge es um selbst hergestellte Waren, wären diese auf den Auslandsmärkten sofort weniger attraktiv. Es geht aber fast ausschließlich um Dienstleistungen. Freilich: Steigen deren Kosten laufend stärker als bei den Nachbarn, fallen auf Dauer auch die Lohnerhöhungen kräftiger aus – und das Land verliert auch so an Wettbewerbsfähigkeit, nur später.

Nur zur Hälfte gut erklärbar

Die Statistik Austria gibt hier vorsichtige Entwarnung. Zur Hälfte erkläre sich die Kluft aus den Bereichen, die vom Tourismusboom profitieren: Hotels, Gaststätten und zum Teil auch die Gruppe „Freizeit und Kultur“ (wo man etwa Seilbahntickets, Museumseinstritte und Opernkarten findet). In ihnen steigen nicht nur die Preise stärker als im Schnitt des Euroraums (das tun sie auch in anderen Bereichen), sie spielen hierzulande auch eine viel größere Rolle.

Bewirtung und Beherbergung sind im Warenkorb mit 15 Prozent dreimal so stark gewichtet wie im deutschen und um die Hälfte mehr als im Euroraum. Gut, könnte man sagen: Wenn die Touristen bereit sind, so viel zu zahlen, dann soll es uns freuen. Aber steigen ihretwegen nicht übers Preisniveau auch die indexierten Mieten? Nein, weil diese sich nicht am EU-harmonisierten Verbraucherpreisindex orientieren, sondern am nationalen, der nur Ausgaben der Einheimischen einbezieht.

Was aber hier gar keinen so großen Unterschied macht, wie die Nationalbank jüngst feststellte. Denn auch die Österreicher selbst gehen doppelt so oft ins Wirtshaus als die Deutschen und tragen damit selbst zur hohen Gewichtung bei. Warum aber steigen die Preise noch auf viel breiterer Front, in elf von zwölf Bereichen, schneller als im Euroraum? „Wenn es dafür eine einfache Erklärung gäbe, hätten wir sie schon vorgetragen“, meint Statistik-Chef Konrad Pesendorfer dazu lakonisch.

Die Nationalbank wies auch auf die staatlich gelenkten Preise hin, von der Müllgebühr bis zum Öffi-Ticket. Ihre Steigerungen fallen chronisch stärker aus als in Deutschland, wo die Öffentliche Hand viel bescheidener agiert. Doch immerhin: Im Vorjahr lagen sie, erstmals seit langem, unterhalb der allgemeinen Inflationsrate.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.01.2018)