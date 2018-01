USA: Trump will Infrastruktur sanieren

Washington. Der billionenschwere Plan von Präsident Donald Trump zur Modernisierung der maroden US-Infrastruktur nimmt allmählich Gestalt an. Laut Insidern arbeite die Regierung an der Fertigstellung des Programms, mit dem mithilfe von Steuergeldern und privaten Investitionen 1,35 Billionen Dollar (1,1 Billionen Euro) in marode Brücken, Straßen, das Stromnetz, Datenleitungen und Flughäfen fließen sollen.

Es zählt neben der kürzlich beschlossenen Steuerreform zu Trumps wichtigsten Vorhaben. Als Anschubhilfe würden wahrscheinlich 200 Milliarden Dollar an Bundesgeldern auf vier Töpfe verteilt, um Investoren anzulocken und die US-Staaten und Gemeinden zu einer größeren Beteiligung an solchen Projekten zu bewegen, erklärten die Insider. (APA/Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.01.2018)