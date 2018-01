Steuer-Show für Apple und Trump

Wien. Eine perfekte Inszenierung: Der IT-Konzern Apple, der wegen seiner Praktiken der Steuervermeidung weltweit am Pranger steht, zahlt dem amerikanischen Fiskus 38 Mrd. Dollar – die höchste Steuerzahlung der Geschichte. Sie steht im Zusammenhang mit der soeben in Kraft getreten Steuerreform, die dafür sorgen soll, dass US-Konzerne mehr zuhause investieren. Deshalb verspricht Apple-Chef Tim Cook in einem Atemzug 30 Mrd. Dollar an Investitionen auf heimatlicher Scholle und 20.000 neue Jobs. Das alles aus einem „tiefen Gefühl der Verantwortung“ heraus, dem Land „etwas zurückzugeben“. Und Präsident Trump twittert dazu: „Ein riesiger Sieg für Amerikas Arbeiter!“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.01.2018)