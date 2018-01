Pekings Zahlenzauber: Wurde der China-Crash vertuscht?

Wien. Erstmals seit sieben Jahren legt die Entwicklung der chinesische Wirtschaft wieder kräftig an Tempo zu. Mit einem Plus von 6,9 Prozent hat das offiziell berichtete BIP-Wachstum im vergangenen Jahr alle Erwartungen der Regierung übertroffen, gab die nationale Statistikbehörde am Donnerstag bekannt. Das klingt gut, heißt aber weniger, als man denken könnte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.01.2018)