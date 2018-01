Wie die Budgetpolitik den Boom verschläft

Er peile, sagte der neue Finanzminister, für heuer kein Nulldefizit mehr an. Vielleicht „in zwei, drei Jahren“ könnte es dann allerdings so weit sein, dass der Staat erstmals seit 1962 mit seinen laufenden Einnahmen auch auskommt. Das sei, meinte der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts im TV ergänzend, ein Ziel, das durchaus realistisch sei. Heuer werde man das angepeilte Ziel eines strukturellen, also um Konjunktureffekte bereinigten Defizits von 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts wohl schaffen. Aber ein paar Milliarden fehlen da leider noch immer in der Staatskasse.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.01.2018)