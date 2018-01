Renault ist Marktführer bei Elektrofahrzeugen in Österreich

Die Renault-Gruppe hat 2017 in Österreich erneut zugelegt. Mit 33.540 Zulassungen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen (Marktanteil 8,5 Prozent) sei man erneut gewachsen, teilte das Unternehmen am Donnerstagnachmittag in einer Aussendung mit. Mit 1.490 zugelassenen Elektrofahrzeugen war Renault nach eigenen Angaben auch 2017 Marktführer in diesem Bereich.

Dabei lag die Marke Renault mit 23.741 Einheiten fünf Prozent über dem Vorjahresergebnis, Dacia kam mit 9.799 Einheiten auf 15,7 Prozent Steigerung.

Bei den Elektrofahrzeugen habe Renault seine führende Position ausbauen und seinen Marktanteil auf über 26 Prozent steigern können. Dabei platzierte sich der Kompakt-Stromer Zoe auf Rang eins: Nach 837 verkauften E-Autos 2016 wurden im Vorjahr 1.391 batteriebetriebene Fünftürer abgesetzt.

