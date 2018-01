Supermarkt und Gastronomie in ehemaliger CA-Zentrale

Die Bank Austria verlegt ihren Hauptsitz im Mai von der Wiener Innenstadt in den Austria Campus am Praterstern. Damit wird auch die ehemalige Creditanstalt-Zentrale am Schottenring einer neuen Verwendung zugeführt. Wie der "Standard" berichtet, soll im Erdgeschoss, das den historischen Kassensaal beherbergt, eine Supermarktkette mit großer Gastronomie einziehen. Der Name des Supermarkts ist noch nicht bekannt. In den oberen Stockwerken der früheren CA-Zentrale sollen Büros entstehen.

Das repräsentative Haus steht im Besitz der Unternehmerfamilien Leiner und Koch, der Plan stammt vom Tiroler Projektentwickler Pema. Die Immobilie entstand zwischen 1910 und 1912, ein Großteil des Gebäudes steht unter Denkmalschutz, genauso wie Möbel und anderes Inventar.

