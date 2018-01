So ein Bankomat ist eben auch nur ein Mensch

Wer die Einsamkeit sucht, sollte nach Spanien ziehen. Das kastilische Hochland, fernab der Metropolen und der Küste, ist eine der am dünnsten besiedelten Gegenden Europas. Dennoch leben hier Menschen, vor allem alte, in Tausenden halb verlassenen Dörfern. Früher gab es in ihnen noch Bankfilialen, die die Spanier für alles Mögliche nutzen: Pension abholen, Gasrechnung begleichen, Bargeld beheben oder auf das Konto einzahlen. Aber seit der Finanzkrise haben in Spanien 18.000 Filialen geschlossen. Die Hälfte aller Gemeinden muss heute ohne Bank auskommen.