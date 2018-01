Der Warren Buffett der Tech-Branche

Kaum eine Woche vergeht derzeit, in der das japanische Unternehmen Softbank nicht mit einer Millionenfinanzspritze für ein Technologie-Start-up für Aufsehen sorgt. So auch nicht die vergangene. Erst am Montag gab die Berliner Firma Auto1 bekannt, 460 Millionen Euro von Softbank erhalten zu haben. Auto1 betreibt unter anderem die Website wirkaufendeinauto.de und expandiert mit dieser Gebrauchtwagenplattform zurzeit weltweit.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.01.2018)