Warum die Post ihren Betriebsrat klagte

Gewerkschaften poltern gern. Anlass dazu gibt ihnen aktuell die Österreichische Post. Diese hat in Vorarlberg einen ihrer Betriebsräte geklagt, weil er unerlaubt mit Medien gesprochen hat. Die Klage sei „inakzeptabel und wird daher mit allen Mitteln bekämpft“, gab sich die Kommunikationsgewerkschaft GPF am gestrigen Montag streitlustig. Der Gewerkschafter Franz Mähr hatte wiederholt auf Personalnot, schlechte Bezahlung und Zeitdruck aufmerksam gemacht, zuletzt auch in diversen Regionalmedien. Da er damit trotz Mahnung nicht aufgehört hatte, klagte ihn die Post auf Unterlassung.

Hintergrund: Wer im Vorarlberger Oberland lebt, hat im vergangenen Jahr womöglich öfter vergeblich auf Briefe oder Pakete gewartet. Bei der Post trudelten Beschwerden über verspätete Pensionsauszahlungen und Zustellungen ein. Die Arbeiterkammer, die eine Petition zur Unterstützung der Postler gestartet hat, berichtet von Kunden, die Mahngebühren bezahlen müssen oder Fristen versäumt haben, weil Briefe zu spät eingetroffen sind. Das Beschwerdemanagement der Post funktioniere nicht, so die Kritik.

Gerüchten zufolge sollen Postmitarbeiter monatelang nicht zugestellte Sendungen gar im Altpapier entsorgt haben. Für die Probleme verantwortlich gewesen seien Personalmangel und ein unerwartet hohes Sendungsaufkommen, hieß es von der Post. Es fehlten rund 40 Mitarbeiter. Franz Mähr, der geklagte Betriebsrat, formulierte es so: „Uns springen die Leute ja schon in den ersten Tagen wieder ab.“

Mähr warf der Post vor, die Probleme lange Zeit nicht ernst genommen zu haben. Auch öffentlich. Aber Medienkontakte gehörten nicht zum Aufgabenbereich eines Personalvertreters, ließ ihn die Post wissen.

Außerdem sei es nicht richtig, dass man die Probleme nicht ernst nehme. So ernst sogar, dass Post-Generaldirektor Georg Pölzl im Dezember Ermittler einer postinternen Sonderkommission nach Vorarlberg entsandte. Die Soko habe ihre Arbeit mittlerweile abgeschlossen, sagt Post-Sprecher Michael Homola. Es habe extreme Rückstände bei der Zustellung und ein „regionales Fehlverhalten“ gegeben. Von den betreffenden Führungskräften habe man sich inzwischen getrennt.

Unterdessen wurden Briefträger aus Tirol, Kärnten und Oberösterreich zur Unterstützung nach Vorarlberg geholt. Und man sei auf der Suche nach 30 bis 40 neuen Mitarbeitern. Dass Briefe im Müll gelandet seien, stimme übrigens nicht, so Homola. Man habe sie vor etwa einer Woche gefunden und den Kunden zugestellt. Begleitet von einer Entschuldigung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.01.2018)