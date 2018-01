UNO-Bericht: Neue Welle von Jobmigranten aus Afrika

Wien. Zunächst die gute Nachricht: Die weltweite Arbeitslosenrate dürfte heuer im Vergleich zum Vorjahr von 5,6 auf 5,5 Prozent zurückgehen. Dies zeigt ein Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), der in der Nacht auf Dienstag vorgestellt wurde. Die ILO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. In dem Bericht werden die Probleme auf dem Arbeitsmarkt in verschiedenen Regionen aufgezählt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.01.2018)