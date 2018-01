Unternehmen nehmen wieder mehr Kredite auf

Wien. Die bessere Wirtschaftslage lässt nicht nur Private leichtfertiger Kredite aufnehmen (siehe Artikel links), auch die Unternehmen gehen wieder öfter zu den Banken, um sich Geld für die Umsetzung ihrer Expansionsträume zu holen. Nach aktuellen Daten der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) steigt die Nachfrage nach Unternehmenskrediten in Österreich nun bereits seit über einem Jahr stetig an. Auch für das erste Quartal 2018 erwarten die heimischen Banken weiter wachsendes Interesse.

Als Grund für die gestiegene Nachfrage nennt ein Großteil der von der OeNB befragten Kreditinstitute die anhaltend gute Konjunktur. Für das heurige Jahr erwarten Österreichs Wirtschaftsforscher ein Wirtschaftswachstum von knapp unter drei Prozent. Ähnliche Steigerungsraten gab es zuletzt in den Jahren 2006 und 2007. Die darauf folgende Finanzkrise hat die Investitionstätigkeit der Unternehmen – und damit auch das Interesse an Kreditfinanzierungen – für einige Jahre zum Erliegen gebracht. Erst seit 2016 nehmen die heimischen Unternehmen wieder vermehrt Geld in die Hand, um den Investitionsrückstau der Krisenjahre wettzumachen. In den vergangenen beiden Jahren stiegen die sogenannten Ausrüstungsinvestitionen der Unternehmen im Schnitt um über acht Prozent an. Weitere Gründe für die steigende Zahl an Unternehmenskrediten sind Umschuldungen, Refinanzierungen und Neuverhandlungen von bestehenden Kreditlinien.

Kredite werden nicht billiger

Die Kreditbedingungen der heimischen Banken haben sich nach Angaben der Nationalbank im vierten Quartal 2017 nicht verändert. Das heißt aber auch, sie haben sich nicht weiter verbessert. In den vergangenen Quartalen waren die Margen für durchschnittlich risikoreiche Kredite aufgrund des hohen Wettbewerbsdrucks stets gesenkt worden. Auch die Refinanzierung der Banken wird einfacher, so das Ergebnis der Umfrage. Vor allem die Refinanzierung über mittel- bis langfristige Anleihen wurde in den vergangenen zwölf Monaten für Banken leichter. (auer)

