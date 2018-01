Bedenken gegen Sky-Kauf durch Fox

London. Die Komplettübernahme des britischen Pay-TV-Anbieters Sky durch den Medienkonzern 21st Century Fox bleibt weiter in der Schwebe. Eine Übernahme liege nicht im öffentlichen Interesse, teilte die britische Regulierungsbehörde am Dienstag in London mit. Die Aufseher wollen nun aber in Gesprächen mit den betroffenen Parteien ihre Bedenken noch einmal darlegen und mögliche Auswege ausloten.

Der Fox-Konzern zeigte sich in einer ersten Reaktion enttäuscht. Die Konzerne bekommen nun bis Ende Februar Zeit, sich zu äußern. Die Aufsichtsbehörde will am 6. März einen endgültigen Bericht zur Sache vorlegen.

Der Fox-Konzern aus dem Imperium von Medienmogul Rupert Murdoch, der selbst zu großen Teilen vom Rivalen Walt Disney geschluckt werden soll, hält bereits 39 Prozent an Sky. Die Regulierer störten sich zuletzt vor allem am Murdoch-Clan, der sich 2011 durch einen Abhörskandal unbeliebt gemacht hatte.

Markt hofft auf Deal

Die Sky-Aktie stieg am Dienstag an der Londoner Börsen dennoch deutlich an. Die Anleger hoffen offenbar auf eine baldige Übernahme, wenn die Bedenken ausgeräumt sind. Für die Genehmigung des 15 Mrd. Dollar schweren Deals stellt die britische Wettbewerbsbehörde CMA die Bedingung, dass Murdoch keinen Einfluss auf das Nachrichten-Geschäft von Sky nehmen kann. Hierfür machte die CMA einige Vorschläge. „Die Abspaltung oder der Verkauf von Sky News wäre der einfachste Weg, die Transaktion durchzubekommen“, sagte Analyst Neil Campling vom Vermögensverwalter Mirabaud. Die CMA habe Fox mit ihren Vorschlägen einen Olivenzweig gereicht.

Die Experten der Investmentbank Liberum äußerten sich dagegen skeptisch. Die Bedingungen seien zwar nicht unerfüllbar, der Tenor der CMA-Mitteilung erhöhe aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Deal scheitere. Sie stuften Sky-Titel von „Buy“ auf „Hold“ zurück. (dpa/Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.01.2018)