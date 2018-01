Wieder Shortattacke auf Wirecard

Frankfurt/München. Es war nicht zum ersten Mal, dass ein selbst ernannter Research-Dienst die Aktie des aufstrebenden deutschen Finanzdienstleisters Wirecard attackierte. Bereits vor knapp zwei Jahren hatte ein kurzzeitig im Internet kursierender Angriff des bis dahin unbekannten Analyse-Dienstes „Zatarra“ einen tiefen Sturz der Papiere ausgelöst.

Am gestrigen Dienstag war es abermals so weit. Wie aus dem Nichts tauchte ein zuvor unbekannter Research-Dienst namens Southern Investigative Reporting Foundation (SIRF) auf und attackierte die Aktie, indem er das Geschäftsmodell des Unternehmens infrage stellte. Das ließ den Börsenkurs von Wirecard zunächst um fast zwölf Prozent auf 95,30 Euro einbrechen. Er erholte sich freilich relativ schnell, der Titel wurde am Nachmittag im Bereich von 104 Euro gehandelt. Das lag vor allem daran, dass Wirecard die Vorwürfe umgehend als „falsch“ und „ohne Substanz“ bezeichnete. SIRF hatte zuvor Kritik am schnellen Wachstum der Firma geübt, das sich seit Ende 2014 überwiegend mittels Akquisitionen vollzogen habe.

Im Visier von Hedgefonds

Wirecard ist laut Händlern wegen des komplexen Geschäftsmodells, des raschen Wachstums und nicht zuletzt wegen des rasanten Kursanstiegs in den vergangenen Jahren anfällig für Angriffe dieser Art geworden und auch immer wieder deren Ziel. Aber auch andere deutsche Unternehmen sind seit einiger Zeit vermehrt im Visier internationaler Hedgefonds, die auf fallende Kurse wetten. Bei den sogenannten Leerverkäufen werden geliehene Aktien verkauft und nach einem Kursrückgang billiger zurückgekauft. Die Finanzaufsicht Bafin schaltete etwa im Fall Wirecard die Staatsanwaltschaft ein, die wegen des Verdachts der Marktmanipulation ermittelt.

Wirecard gehört zu den aufstrebendsten Unternehmen der letzten Zeit und führt nach Marktkapitalisierung mittlerweile den deutschen Tec-Dax-Index an. Seit Anfang 2017 sind die Aktien wieder um rund 160 Prozent gestiegen. Analysten sind für Wirecard-Aktien auch nach der fulminanten Kurs-Rallye noch immer überwiegend positiv gestimmt. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.01.2018)