Kurzes Gastspiel: Chefökonom der Weltbank zieht sich zurück

Das Gastspiel von Paul Romer als Chefökonom der Weltbank war nicht von langer Dauer. Nach nur 16 Monaten habe sich der 62-jährige entschieden, sich zurückzuziehen. Das gab Weltbankchef Jim Yong Kim am Mittwoch in einer Mitteilung an die Belegschaft bekannt.

Überraschend ist dieser Schritt nicht, nachdem es schon seit einigen Monaten Schwierigkeiten mit Romer gegeben hatte. Im Mai musste er die Aufsicht über die Development Economics Group abgeben. Wissenschaftler hatten sich nämlich über seinen eigenwilligen Führungsstil empört.

Die Kluft zu seinen Kollegen wurde immer größer, nachdem sich Romer regelmäßig über sie beschwerte. Sie würden nicht im Sinne der Weltbank, sondern im eigenen Interesse agieren, so sein Vorwurf. Das tat dem Arbeitsklima nicht gut. In den vergangenen Monaten arbeitet Romer abseits der Forschungsabteilung.

Sein Abgang scheint also für alle Beteiligten eine Erleichterung zu sein. Künftig will Paul Romer wieder als Professor an der Stern School of Business an der New Yorker Universität arbeiten.