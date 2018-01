Paris will London den Rang ablaufen

Davos. Paris wird London nach Ansicht von Frankreichs Finanzminister, Bruno Le Maire, den Rang als wichtigster Finanzplatz Europas ablaufen. „Wir haben die notwendigen Schritte unternommen, attraktiver für andere Finanzinstitute aus der ganzen Welt zu sein“, sagte Le Maire gestern, Freitag, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Das regulatorische Umfeld in Frankreich sei sehr solide. Darum glaube er, dass sein Land die besten Chancen habe, das wichtigste Finanzzentrum in Europa noch vor London zu werden.

Große Konkurrenz

Neben Paris machen sich auch Frankfurt, Dublin und Amsterdam Hoffnungen, möglichst viele Banken anzuziehen, die infolge des Brexit nach einem Standort in der EU suchen, um weiter Zugang zum Binnenmarkt zu haben. Der britische Finanzminister, Philip Hammond, hatte die EU am Donnerstag davor gewarnt, im Zuge der Brexit-Verhandlungen den Finanzplatz London zu beschädigen. Wie viele Banken der britischen Hauptstadt tatsächlich den Rücken kehren und in welchem Umfang dies geschieht, ist noch ungewiss. Großbritannien will die EU am 29. März 2019 verlassen. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.01.2018)