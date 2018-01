Nicht nur Palmen werfen Schatten

Wien. Muss man Vanuatu kennen? Die Inselgruppe im Südpazifik hat viele Vulkane, aber weniger Einwohner als Graz. Die EU stellt sie in ihrer Schwarzliste als eine von neun unkooperativen Steueroasen an den Pranger. Für das Tax Justice Network, das nun nach zwei Jahren seinen neuen Schattenfinanzindex herausgebracht hat, gibt es überhaupt keinen anderen Staat, der die Daten seiner Bankkunden und Besitzer von Briefkastenfirmen so streng geheim hält. Aber das allein sei eben nicht aussagekräftig, betonen die Experten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2018)