Letzte Zinssitzung von US-Notenbank-Chefin Yellen

US-Notenbank-Chefin Janet Yellen entscheidet heute zum letzten Mal über den Leitzins mit. Experten erwarten, dass die Fed den geldpolitischen Schlüsselsatz wenige Tage vor der Amtsübergabe an Yellens Nachfolger Jerome Powell konstant halten wird. Zuletzt wurde er im Dezember auf die aktuell gültige Spanne von 1,25 bis 1,5 Prozent angehoben. Die Notenbank hat signalisiert, dass sie 2018 drei weitere Schritte nach oben folgen lassen könnte.

Unter Yellens Führung hat die Fed in den vergangenen vier Jahren die Zinszügel behutsam angezogen. Zugleich begannen die Währungshüter, die in Rezessionszeiten durch zahlreiche Konjunkturprogramme aufgeblähte Bilanz der Notenbank allmählich abzuschmelzen. Experten erwarten, dass Powell den von Yellen eingeschlagenen Kurs fortsetzen wird. Er hat in seiner Amtszeit als Direktor im Führungsgremium der Fed bisher alle unter Yellen getroffenen Entscheidungen mitgetragen.

(Reuters)