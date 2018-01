Mehr Jobs in den USA, weniger Arbeitslose in Deutschland

Der Konjunktur- und Beschäftigungsboom in Deutschland hat den zum Winterbeginn üblichen Anstieg der Jänner-Arbeitslosigkeit spürbar gebremst. Die Erwerbslosigkeit sei zum Jahresauftakt lediglich um 185.000 auf 2,57 Millionen gestiegen, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch mit. Die Nürnberger Bundesbehörde verzeichnete damit die niedrigste Jänner-Arbeitslosigkeit seit 27 Jahren.

In den Vorjahren war teils ein Anstieg von 240.000 bis 260.000 Erwerbslosen üblich. Diesmal wäre die Zahl der Jobsucher ohne den Saisoneffekt im Jänner sogar um rund 25.000 gesunken. Rechnet man allerdings auch noch jene Jobsucher hinzu, die derzeit Aus- und Fortbildungen oder Förderkurse auf Vermittlung der Arbeitsagenturen und Jobcenter absolvieren ("Unterbeschäftigung"), gab es im Jänner rund eine Million Arbeitslose mehr - nämlich 3,515 Millionen. Bundesagentur-Chef Detlef Scheele lässt dennoch keine Zweifel: "Der Arbeitsmarkt ist schwungvoll ins neue Jahr gestartet."

Als Beleg für die anhaltende Dynamik sieht die Bundesagentur auch die wachsende Zahl der Arbeitsplätze. So lag nach Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes die Zahl der Erwerbstätigen im Dezember bei 44,62 Millionen - ein Plus von 67.000 gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 641.000 Erwerbstätige mehr.

Mehr Jobs als erwartet

Auch die US-Firmen haben zu Jahresbeginn deutlich mehr Personal eingestellt als erwartet. Im Januar kamen insgesamt 234.000 neue Stellen hinzu, wie der Personaldienstleister ADP am Mittwoch auf Basis seiner monatlichen Umfrage unter Privatunternehmen mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit 185.000 neuen Jobs gerechnet. Im Dezember waren 242.000 Arbeitsplätze entstanden.

Am Freitag veröffentlicht die US-Regierung den

Arbeitsmarktbericht für Januar. Dieser ist breiter angelegt als

die ADP-Studie, da er neben Jobs in der Privatwirtschaft auch

staatliche Stellen umfasst. Experten erwarten ein Plus von

180.000 Jobs, nachdem im Dezember 148.000 Stellen entstanden

waren.

Die US-Notenbank Fed hat vorigen Monat auf den Boom am

Arbeitsmarkt mit der dritten Zinserhöhung im Jahr 2017 reagiert.

Seither liegt der geldpolitische Schlüsselsatz in einer Spanne

von 1,25 bis 1,5 Prozent. Für den am Abend (20.00 MEZ)

anstehenden Zinsentscheid - der letzte unter der scheidenden

Fed-Chefin Janet Yellen - erwarten Fachleute keine Änderung. Im

Laufe des Jahres könnten allerdings drei weitere Schritte nach

oben folgen, wie die Währungshüter bereits signalisiert haben.

(APA/Reuters/dpa)